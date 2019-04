11.04.2019 h 16:51 commenti

Congelato l'abbattimento dell'ospedale in attesa della decisione del Tar su tre ricorsi

I giudici si esprimeranno il 21 maggio. Prima di allora l'Asl Toscana Centro non potrà affidare il cantiere alla terza classificata a cui è andata l'aggiudicazione definitiva della gara

I tempi di apertura del cantiere per l'abbattimento del vecchio ospedale sono indissolubilmente legati alla decisione del Tar della Toscana sui ricorsi presentati dalle prime due classificate nella gara d'appalto che è stata aggiudicata in via definitiva alla terza classificata per varie irregolarità riscontrate nella documentazione di entrambe da parte dell'Asl Toscana Centro. E' tutto congelato fino al prossimo 21 maggio, data a cui è stata rinviata la decisione dei giudici amministrativi dopo l'udienza di ieri, 10 aprile. Fino ad allora l'azienda sanitaria non può firmare il contratto con la terza classificata e di conseguenza affidare il cantiere (LEGGI) . Deve semplicemente aspettare che i giudici decidano a chi dare ragione.

I ricorsi sono tre. Due sono stati presentati dalla prima classificata, la Daf costruzioni di Milano (giudizio nel merito sull'impugnazione dell'esclusione a favore della seconda classificata e ricorso contro l'aggiudicazione alla terza) e uno dalla Del Debbio, la seconda classificata, contro la propria esclusione a favore della terza, la Rad service di Gubbio.

E' certamente un complesso intreccio di carte bollate, incomprensibile per i cittadini, che ha fatto lievitare i ritardi per l'apertura di questo cantiere e che sarà risolto il 21 maggio. Non usiamo la parola "definitivamente" perché in questo senso molto dipenderà dalla decisione dei giudici. In attesa degli eventi il Misericordia e Dolce resta in piedi.