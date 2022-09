20.09.2022 h 10:52 commenti

Confiscati beni per mezzo milione di euro a due fratelli ritenuti ai vertici della banda del Soccorso

Il provvedimento riguarda un appartamento, quote societarie e diverse automobili. La sentenza è stata pronunciata dal giudice delle Misure di prevenzione del tribunale di Firenze

Un appartamento, diverse automobili e quote societarie: valore complessivo circa 500mila euro. Sono i beni confiscati a due fratelli di 28 e 32 anni, residenti a Prato ma originari di Taranto, pregiudicati, appartenenti alla cosiddetta 'banda del Soccorso' che negli anni passati ha tenuto sotto scacco la comunità cinese con furti e rapine. La sentenza che dispone la confisca del patrimonio riconducibile ai due fratelli assistiti dagli avvocati Dottore Giachino e Pugi, è di ieri, lunedì 19 settembre, ed è stata pronunciata dal giudice delle Misure di prevenzione del tribunale di Firenze, Silvia Cipriani. Il sequestro finalizzato alla confisca risale al novembre scorso: nel mirino degli investigatori finirono i beni il cui valore risultata sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e, più in generale, alle risorse a disposizione. Passano dunque di mano un appartamento nella zona sud di Prato riconducibile ad entrambi i fratelli, le quote di una concessionaria con sede ad Agliana di cui risulta amministratore unico il fratello più giovane, le macchine intestate alla società e altre quattro auto – due delle quali di ingente valore – nella disponibilità di tutti e due.

Il tribunale di Firenze, lo scorso inverno, aveva accolto la richiesta presentata dal procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, di ordinare il sequestro dei beni, tecnicamente la “misura di prevenzione”, allo scopo di sottrarre il patrimonio che sarebbe frutto esclusivo delle attività illecite dei fratelli privi di un reddito da lavoro, con un corposo curriculum criminale e con un sostanzioso patrimonio a disposizione.

Amministratore giudiziario del procedimento il commercialista pratese Daniele De Sanctis che ha lavorato a braccetto con gli agenti della Divisione anticrimine della questura di Prato alla loro primissima esperienza in fatto di misure di prevenzione. Il lavoro è stato esteso anche ai familiari dei due fratelli: gli accertamenti hanno portato alla luce “una disponibilità minima, se non addirittura inesistente, di redditi di lecita provenienza, di fatto insufficiente a far fronte anche alle basilari esigenze di vita quotidiana”.

Nel corso degli anni i due fratelli sono stati più volte arrestati a dimostrazione – è il convincimento degli investigatori – di un'attitudine al compimenti di reati. L'ultimo arresto in ordine di tempo risale ad agosto del 2021 per il furto messo a segno nell'abitazione di un cinese.



