Confindustria Toscana Nord, Matteini verso il secondo mandato. Esce Marini entra Gramigni

La base associativa di Ctn ha riconfermato il presidente uscente. Fabia Romagnoli resta vice con delega alla sostenibilità. I nomi dei membri del Consiglio di presidenza verranno votati nella prossima assemblea dei soci

Sarà così ricomposto il Consiglio di presidenza dell’associazione, di cui fanno parte di diritto anche il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, un delegato di Ance Toscana Nord e il delegato della Piccola industria.

Cambio della guardia nel Consiglio di prewsidenza di Confindustria Toscana Nord: esce Francesco Marini, dopo 8 anni di presenza, ed entra Giovanni Gramigni, presidente di PratoTrade sempre con la delega per l'internazionalizzazione e la crescita. Fabia Romgnoli resta vice presidente con la delega alla sostenibilità, si mantengono, quindi. due quote per i pratesi.Altro vicepresidente confermato è Tiziano Pieretti mente per i consiglieri delegati sono stati scelti Giorgio Bartoli (Lucca) con delega ai rapporti istituzionali, Davide Trane (Pistoia) con delega all'education. Nomi espressi da Daniele Matteini, in occasione dell'a ssemblea generale di Confindustria, che la base associativa ha designato per il secondo mandato come presidente. Matteini ha illustrato il programma del prossimo biennio e ha anche annunciato che terrà per sè la delega in materia di Innovazione e credito e finanza d'Impresa . La designazione del presidente, dei vicepresidenti e dei consiglieri delegati e loro deleghe, oltre al programma di presidenza saranno quindi sottoposti alla prossima assemblea dei soci, per la definitiva votazione.