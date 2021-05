28.05.2021 h 10:13 commenti

Confindustria Toscana Nord, Fabia Romagnoli candidata alla vicepresidenza

Il presidente designato Matteini ha scelto l'imprenditrice pratese nel rispetto anche delle quote rosa, prenderà il posto di Marini. E' stata presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. L'assemblea ratificherà la proposta a metà giugno

Cambio della guardia ai vertici di Confindustria Toscana Nord, Fabia Romagnoli proposta dal presidente in pectore Daniele Matteini, scelto dal consiglio di presidenza, alla carica di vicepresidente insieme al lucchese Tiziano Pieretti. Romagnoli era già presente in seno al consiglio e mantiene la delega alla sostenibilità, e dovrebbe prendere il posto di Francesco Marini a cui è restata la delega per l'internazionalizzazione. Cariche che dovranno essere approvate dall' assemblea generale convocata per la metà di giugno. L'alternanza tra le tre province Lucca, pistoia e Prato ai vertici dell' associazione è stata quindi rispettata, nel quadriennio 2025/29 dovrebbe toccare nuovamente a un pratese. Fabia Romagnoli presidente della Mariplast azienda specializzata nella produzione di supporti in plastica per i filati, è laureata in farmacia dal 2019 fa parte del consiglio di amministrazione del Interporto Centrale della Toscana, dal 2013 al 2017 ha guidato la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

