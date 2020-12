28.12.2020 h 13:51 commenti

Patto tra industriali, Comune e parlamentari per fare arrivare prima possibile i soldi al distretto

Confindustria Toscana Nord promuove un progetto nazionale destinato al sistema moda. Stamani l'incontro dei vertici della categoria con il sindaco, il senatore La Pietra e gli onorevoli Mazzetti e Silli

a.a.

Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord sostiene un progetto a respiro nazionale, promosso da Sistema Moda nazionale per ottenere finanziamenti del Recovery fund da destinare alla moda italiana, l’amministrazione comunale e i parlamentari pratesi pronti asupportare gli industriali in questa importante partita.Questa mattina 28 dicembre Confindustria Toscana Nord con il vicepresidente Francesco Marini e il presidente di Sistema Moda Maurizio Sarti ha promosso un incontro con il sindaco Matteo Biffoni, gli onorevoli Erica Mazzetti (Fi), Giorgio Silli (Cambiamo!) e il senatore Patrizio La Pietra (Fdi) per condividere una strategia comune da giocare nella prossima partita dei fondi europei destinati allo sviluppo. Raccordo che non è sempre così scontato. Occasione anche da parte degli industriali per ribadire che, indipendentemente dalla fuga in avanti di Biella e dall’approvazione in extremis dell’estensione dei finanziamenti anche a Prato ( leggi ), si è peccato di mancanza di comunicazione e non di progettualità“Abbiamo trovato la massima disponibilità da parte del mondo della politica – ha spiegatovicepresidente Confindustria Toscana Nord – intanto da tempo abbiamo presentato un documento, già condiviso con Biella,Como che riguarda l’intero sistema tessile ed ora è al vaglio di Sistema Moda. Linee generali a cui poi si sommano quelle specifiche per ogni distretto che nel nostro caso riguardano la digitalizzazione, l’economia circolare e soprattutto la salvaguardia dei rapporti di filiera. Basi essenziali per poi essere competitivo al momento della ripartenza, che spero non tardi ad arrivare dopo l’avvio della campagna di vaccinazione.”Con il Recovery fund servono progetti concreti da finanziare e soprattutto un piano industriale preciso che sappia anche indicare benefici e impegni delle singole aziende del settore, passaggio forse più facile per Biella dove Confindustria rappresenta fondamentalmente l’interesse del settore tessile caratterizzato da grandi gruppi, ma più complesso per Prato dove il distretto è parcellizzato e Confindustria è espressione di vari settori. “Ci siamo anticipati sul Recovery fund – spiega– le linee generali sono state fissate perché non possiamo pensare di proseguire in ordine sparso frazionando le risorse. Ciascun distretto poi lavorerà sulla sua specificità e per farlo è fondamentale l’aiuto della politica, penso ad esempio all’aspetto green una partita importante per Prato che per essere completa ha bisogno di un termovalorizzatore la cui realizzazione dipende dalla Regione”Intanto gli industriali restano preoccupati per la tenuta delle imprese che in questo momento hanno bisogno di liquidità e di sostegno economico da parte dello stato, ma anche dell’occupazione, capitolo delicato che per ora è congelato grazie alla norma che prevede il divieto dei licenziamenti fino al 31 marzo.Piena disponibilità ad affiancare le aziende arriva anche dall’amministrazione comunale:”Oltre che con il ministro Gualtieri – ha spiegato il sindaco– sono in contatto anche con gli assessore regionali Marras e Monni per cercare di formare una squadra, insieme anche ai parlamentari, che sostenga e supporti i progetti del mondo produttivo e per cercare di far convogliare su Prato importanti risorse del Recovery fund.”