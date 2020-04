09.04.2020 h 14:03 commenti

Confindustria torna a chiedere la riapertura. Marini "A rischio 25mila posti di lavoro solo a Prato"

Gli imprenditori pronti ad applicare le norme di sicurezza più restrittive proposte dalla Regione, ma vengono chiesti tempi certi e una strategia precisa per poter ripartire. Intanto il vicepresidente chiede un incontro con il nuovo prefetto

Se il 14 aprile il distretto tessile non riaprirà, in prospettiva, si potrebbero perde 25mila posti di lavoro, prospettiva resa ancora più nera dal fatto che Prato è la provincia italiana con il maggior numero di aziende chiuse. “Si va verso un problema sociale che riguarda l’occupazione – spiega il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Francesco Marini – in un contesto dove la situazione sanitaria è sotto controllo”.

La priorità quindi è di riaprire in sicurezza non solo nel rispetto delle norme del Governo ma anche quelle della regione Toscana che sono ancora più stringenti. “Le nostre aziende – prosegue Marini – sono sicure, più che i supermercati,abbiamo presentato i nostri piani alla Regione e siamo pronti alla collaborazione effettuando anche i i test sierologici, ma abbiamo bisogni di tempi certi e di una strategia precisa. E' stato messo a punto anche un piano d'emergenza nel caso in cui un dipendente risultasse positivo ” La preoccupazione è anche quella di perdere quote di mercato visto che in altri Paese la produzione continua, secondo stime di massima ogni settimana di chiusura a Prato la perdita è di 40,1 milioni di valore aggiunto, mentre le richieste per la cassa integrazione nel territorio di Confindustria Toscana Nord, sono di 1.500 contro le 7.000 di tutta la Regione.

“A questo – continua Marini – si aggiunge il dato del 70% dell’insoluto dei pagamenti registrato a fine marzo, abbiamo chiesto al Governo di istituire un fondo perduto destinato alla consulenza per la riproggettazione del distretto che a fine emergenza sicuramente dovrà rivedere i propri modelli, ma anche lo slittamento a sei mesi del pagamento delle bollette energetiche e l’estensione oltre le 9 settimane della cassa integrazione”. Marini ha anche chiesto un incontro urgente con il nuovo prefetto Volpe: “Ci ha lasciati perplessi questo cambio in un momento così delicato – continua il vice presidente di Confindustria – in altre città i prefetti sembra che abbiano autorizzato, in accordo con i sindacati, l’apertura delle aziende extra codice Ateco, vorrei verificare se è possibili anche a Prato”. Gli industriali stanno attrezzandosi per riaprire dopo Pasqua, secondo quanto previsto dal decreto dell' 11 marzo: "Non avendo avuto altre comunicazioni in merito per noi quella è la data della riapertura. Se così non fosse - conlclude Marini - per molte aziende non ci sarebbero più problemi da affrontare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus