15.05.2019 h 16:14 commenti

Confesercenti punta a valorizzare le attività delle periferie: si parte da Galciana

Sabato 18 maggio verranno scattate delle foto nelle diverse attività commerciali della frazione con “Moda in scena". Il progetto “Uno, dieci, cento, centri” proseguirà poi nelle altre zone periferiche della città

Ba.Be

Si chiama “Uno, dieci, cento, centri” ed è il progetto di Confesercenti Prato che ha l’obiettivo di rilanciare e valorizzare il commercio delle frazioni della città.L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Prato e parte da Galciana, sabato 18 maggio, con l’evento “Moda in scena, protagonista Galciana”. Dalle 9.30 fino al tardo pomeriggio, verrà realizzato uno shooting fotografico nelle attività commerciali della zona. Le foto scattate potranno poi essere usate, oltre che per la promozione delle singole attività, per realizzare vetrine a tema nei 19 esercizi di Galciana che hanno aderito. La regia sarà affidata a Paolo e Paola Mazzei e si avvarrà di modelle e modelli professionisti, che saranno fotografati da Fallarini Stefano.“Galciana è un punto di partenza e non un punto di arrivo - ha detto il presidente di Confesercenti Prato, Mauro Lassi - Abbiamo organizzato questa bellissima manifestazione che spero attirerà l’attenzione di molti cittadini, galcianesi e non”.“Siamo molto contenti perché le nostre periferie sono il nostro fiore all’occhiello - ha sottolineato Daniela Toccafondi, assessore alle Politiche Economiche del Comune di Prato - Anche fuori dal centro ci sono tanti negozi bellissimi ed è bene che tutti i pratesi li scoprano”.“Penso sia un’idea vincente che possa aiutare la città a valorizzare le zone limitrofe che hanno una realtà sociale molto interessante” ha concluso il regista Paolo Mazzei.