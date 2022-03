14.03.2022 h 16:12 commenti

Confesercenti e sindaco a confronto sul futuro e le prospettive del commercio in città

L'associazione ha chiesto di potenziare gli sforzi per la sicurezza, soprattutto nelle ore serali, e di studiare forme di rilancio per alcune strade del centro storico al momento più in difficoltà

Un confronto a tutto campo sui temi del commercio cittadino dal centro storico alle frazioni passando per la sicurezza. E' quanto è andato in scena, ieri 14 marzo, nella sede di Confesercenti Prato durante l'incontro tra la giunta provinciale dell'associazione e il sindaco Matteo Biffoni. “Abbiamo voluto questo incontro con il primo cittadino di Prato – dichiara il presidente di Confesercenti Stefano Bonfanti – perché vogliamo creare un fronte comune tra l’amministrazione locale e la nostra associazione di categoria per generare azioni importanti per lo sviluppo e il bene del commercio e del turismo pratese”.

Molti gli argomenti trattati tra cui il rilancio del commercio in alcune zone del nostro centro storico: Confesercenti Prato ha chiesto di verificare se vi siano le condizioni e le risorse per replicare, nelle vie del centro più in difficoltà magari con un lasso di tempo più congruo del precedente (un progetto della durata almeno triennale) del progetto Pop Ub Lab. Sempre sul centro storico Confesercenti ha chiesto una maggior presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali della movida e l'installazione di un numero maggiore di telecamere per il controllo del territorio. A questo proposito l’associazione di via Pomeria si è detta disponibile a studiare forme di sinergia con il sistema di telecamere dei negozi, in accordo ovviamente con la Prefettura e le forze dell’ordine. Un altro argomento che è stato affrontato è stato quello dell’importanza del commercio di vicinato nelle nostre frazioni e delle iniziative che possono essere messe in campo per valorizzarlo e svilupparlo. Su questo argomento in particolare è stato evidenziato come sia necessario ed urgente trovare un metodo di lavoro che permetta un confronto tra le varie realtà associative civili e religiose di quella particolare frazione. Confronto che dopo l’abolizione dei quartieri è venuto a mancare. Infine Confesercenti ha posto al sindaco l’esigenza di una discussione approfondita sul commercio ambulante in particolare come rilanciare i mercati delle frazioni e ristrutturare il mercato centrale del lunedì.

A margine dell'incontro il sindaco Biffoni ha dichiarato: “Abbiamo accolto con piacere l'invito di Confesercenti Prato. L'amministrazione che guido ha molto a cuore il futuro dei commercianti pratesi che sono una delle vere anime della nostra città. Quello svolto è stato solo il primo di una lunga serie di confronti, finalizzati a trovare strategie comuni nell'ottica di uno sviluppo di tutto il tessuto urbano e del commercio della nostra città.”