22.12.2021 h 17:20

Conferito il Gigliato d'Oro allo storico cerimoniere del Comune Giancarlo Calamai

La prestigiosa onorificenza verrà consegnata domani durante un Consiglio comunale straordinario alla presenza del sindaco Biffoni e dei suoi predecessori Cenni, Romagnoli e Mattei

Giancarlo Calamai, storico cerimoniere del Comune di Prato attualmente in pensione, riceverà domani, giovedì 23 dicembre, il Gigliato d'Oro. Il conferimento della principale onorificenza della città di Prato avverrà durante il Consiglio comunale straordinario convocato proprio per l'occasione. Alla cerimonia parteciperà il sindaco Matteo Biffoni e tutta la Giunta. Interverranno inoltre i sindaci dei precedenti mandati Fabrizio Mattei, Marco Romagnoli e Roberto Cenni, per i quali Calamai ha prestato servizio. A conclusione della seduta straordinaria è convocato l'ultimo Consiglio comunale ordinario dell'anno.

