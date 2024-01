18.01.2024 h 19:07 commenti

Confcommercio lancia le sfide 2024: "A Prato un cantiere che anticipa il futuro”

Oggi al Pecci assemblea dei soci dell'associazione di categoria che nel corso del 2023 ha registrato una crescita della base associativa. Presente il numero uno nazionale Carlo Sangalli. I vertici assicurano stretta vicinanza alle attività alluvionate

“Le attività colpite dall'alluvione non saranno lasciate sole. La nostra azione sarà determinata affinché tutte le risorse possibili possano essere indirizzate come ristori a queste attività”. Lo hanno più volte sottolineato i vertici di Confcommercio Pistoia e Prato, ricordando l'impegno sul piano istituzionale e in via diretta con iniziative specifiche, durante l'assemblea dei soci 2024 che si è tenuta oggi pomeriggio, 18 gennaio, al Centro Pecci di Prato con la partecipazione del presidente nazionale Carlo Sangalli.Un'occasione per l'associazione di categoria per fare il punto sull'anno che si è appena concluso e per lanciare le sfide future forte di un incremento degli iscritti – sono circa 8mila - e dei traguardi politici e organizzativi raggiunti in un contesto socioeconomico complesso. “Il territorio di Pistoia e Prato - ha detto il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani - ha tutto quello che serve per impostare un ulteriore cambio di passo, puntando sulla forza delle nostre reti commerciali, sulla leva del turismo e su quella dei servizi. Serve però uno sforzo collettivo, per accrescere la nostra ambizione”.L’impegno politico per orientare lo sviluppo dei territori si è concretizzato nella condivisione con tutti gli stakeholder del Piano strategico di competitività, destinato a sfociare in un brand “Green Valley” che rilanci l’appetibilità esterna di Prato e Pistoia, ma anche nella costante azione di persuasione per la creazione di una Dmo, argomento oggi in cima alle agende pubbliche.“I dati dicono che nei prossimi 10 anni le presenze turistiche del mondo raddoppieranno. - afferma Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato - Sta a noi coglierle realizzando prodotti e sistemi di promozione che siano all'altezza”.Un'altra novità riguarda proprio Prato che Confcommercio vuole trasformare in “un cantiere innovativo che faccia dell'intelligenza artificiale un alleato per costruire il futuro”.Sangalli ha inquadrato il settore nel contesto nazionale: “L'economia italiana rallenta ma è sostanzialmente in buona salute. L'inflazione è per ora sotto controllo e i consumi tengono grazie soprattutto all'andamento positivo dell'occupazione. Preoccupano invece fortemente i conflitti in Medioriente e in Ucraina e gli attacchi nel Mar Rosso da parte degli Houthi dello Yemen. Questi attacchi obbligano le navi a rotte più lunghe con costi molto elevati che poi incidono sui prezzi delle merci trasportate".