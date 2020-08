13.08.2020 h 12:08 commenti

Confcommercio chiede al Comune di azzerare la Tari alle aziende per tutto il 2020

La proposta di Tommaso Gei, presidente della Consulta di Prato, che si appella al sindaco per destinare allo scopo parte dell'avanzo di bilancio 2019

Azzeramento della Tari per il 2020 come priorità per dare respiro alle imprese pratesi. È questa la proposta di Confcommercio all’amministrazione comunale in relazione all’utilizzo dell’avanzo di bilancio 2019 di oltre 13 milioni di euro.

“Alleggerire le aziende dal peso della tassa sullo smaltimento dei rifiuti è una priorità che quest’anno è emersa più che mai urgente – afferma Tommaso Gei, presidente della Consulta di Prato di Confcommercio. Il nostro auspicio è che l’idea annunciata dal sindaco Biffoni di destinare le risorse a disposizione alle attività economiche, permettendo a chi è stato chiuso di non pagare l’imposta per i mesi di lockdown, si concretizzi in tempi brevi. Allo stesso tempo chiediamo che lo stesso intervento possa essere proiettato fino alla fine dell’anno attraverso nuovi sostegni che, come abbiamo più volte detto, saranno necessari per permettere la sopravvivenza di tante attività e accompagnarle durante la ripartenza".

"I danni causati dalla pandemia - prosegue Gei - non si sono, infatti, limitati soltanto ai mesi in cui le attività sono state sospese e, quasi per quasi la totalità delle categorie, non è possibile parlare di una vera e propria ripresa in questi mesi fra costi di gestione sempre più elevati e diminuzione della capacità di spesa delle famiglie. L’annullamento della Tari per il 2020 sarebbe quindi un aiuto essenziale per il tessuto imprenditoriale del territorio che ha esigenza di guardare al futuro con nuove prospettive di sviluppo”.