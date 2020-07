03.07.2020 h 14:55 commenti

Confartigianato dona al reparto di neurologia un sollevatore per pazienti disabili

Tramite l'associazione Ancos, che ha utilizzato i contributi del 5X1000, è stato acquistato un sollevatore che permette di muovere in sicurezza anche molti dei pazienti affetti da ictus o da Sla ricoverati al Santo Stefano

Con le donazioni arrivate tramite il 5x1000 Ancos l’associazione del sistema Confartigianato per la promozione sociale, ha donato al reparto di neurologia del santo Stefano un sollevatore per disabili.

“Il sollevatore - spiega il presidente di Ancos Confartigianato di Prato, Lido Lascialfari – è stato donato appena prima che scoppiasse la pandemia e quindi è già stato utilizzato anche per pazienti Covid . Un dono concordato che è stato possibile fare grazie alla generosità di molti, per questo lancio un appello alla cittadinanza: con una piccola firma ci darete modo di fare nuove iniziative a favore della nostra città”.

Il sollevatore, non solo permette di muovere in sicurezza il paziente, ma anche di rendere meno faticoso il lavoro degli operatori.

“Questo strumento – spiega Pasquale Palumbo, direttore del reparto neurologia - consente agli operatori di mobilitare il paziente in sicurezza. In Neurologia ci sono pazienti non collaboranti per i quali è difficile eseguire manovre di mobilitazione. Trattiamo circa 500 pazienti con ictus, una patologia che comporta disabilità e il sollevatore è un ausilio fondamentale. Grazie di cuore per questo atto di altruismo e solidarietà che si inserisce in un percorso di collaborazione con associazioni ed enti del territorio”.

Ancos, grazie dalla raccolta del 5 per mille, negli scorsi anni ha anche finanziato il restauro della parte lapidea dell’Oratorio San Bartolomeo a San Giusto e ha donato una lavagna elettronica (Lim) all’Istituto Marconi, scuola con cui gli imprenditori di Confartigianato hanno uno stretto lega.





