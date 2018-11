23.11.2018 h 16:54 commenti

Condominio senza acqua da una settimana: "Abbiamo un bambino di nove mesi e non sappiamo più cosa fare"

Ieri, dopo molti solleciti, i tecnici hanno individuato una perdita occulta nella rete idrica ma ancora non è stata fissata una data per la riparazione

Da una settimana via Enrico Toti 34, nella zona di Chiesanuona, manca l’acqua e finora il problema non è stato risolto. A denunciare la situazione è una famiglia che abita al terzo piano della palazzina. "Abbiamo un bambino di nove mesi - dice Federica Risi - e non sappiamo più cosa fare. Abbiamo fatto non so quanti solleciti al centralino di Publiacqua ma finora senza esito. A questo punto chiederei al sindaco e ai dirigenti di Publiacqua di farci andare a fare la doccia a casa loro".

In questi giorni i residenti del palazzo hanno anche chiamato i loro idraulici per vedere se il problema dipendeva dall'impianto condominiale. "Sono venuti due diversi idraulici che hanno constatato che le autoclavi funzionano e in condominio comunque l'acqua manca a tutti", aggiunge la residente.

Dopo molti solleciti, ieri 22 novembre, sono venuti i tecnici di Publiacqua che sono riusciti a trovare la perdita occulta: "Hanno scavato e hanno segnalato a chi di dovere la perdita - conclude Federica Risi - ma non si sa quando torneranno a sistemarla e a chiudere la strada. Il centralino di Publiacqua risponde che c’è la segnalazione ma non una data prevista per la riparazione. Intanto noi restiamo ancora senza acqua e non sappiamo davvero più cosa fare".