Una discarica a cielo aperto in via Brunelleschi, una traversa di viale Montegrappa, a due passi dal centro e dalla zona direzionale della città. Cumuli di rifiuti, probabilmente provenienti dai garage di un condominio, che rendono addirittura impossibile aprire il cancello ai residenti oltre a non essere certo un bello spettacolo, come sottolinea uno dei condomini: "Siamo assediati dai rifiuti".

Tra i tanti che hanno segnalato l'incredibile spettacolo, anche l'ex consigliere provinciale di Forza Italia Sergio Toccafondi e l'esponente di Fratelli d'Italia Chiara La Porta. Mobili, materiali infiammabili e altri oggetti di ogni tipo sono stati accatastati in mezzo di strada. soprattutto nel fine settimana.

“Si tratta di una situazione incresciosa - commenta La Porta - che pare dovuta ad una ordinanza che obbliga i condomini a svuotare i loro garage in pochissimi giorni. Quale che siano le ragioni dell’ordinanza, noi chiediamo un pronto intervento dalle istituzioni per ripristinare il decoro urbano nella zona e eliminare ogni rischio per la salute e l incolumità dei cittadini. Ci auspichiamo che tutte le parti coinvolte si attivino con tempestività, buon senso e ragionevolezza per rimuovere nel più breve tempo possibile questo scempio”.La norma a cui si riferisce La Porta è legata ai controlli periodici effettuati dai vigili del fuoco che, in base alla normativa antincendio, impongono di rimuovere masserizie e oggetti accumulati nei garage che devono essere utilizzati unicamente come autorimesse. I controlli dei vigili del fuoco, di norma, avvengono su richiesta degli amministratori, ad esempio nel caso servisse qualche certificazione antincendio. Nel caso specifico, sarebbe stato intimato ai proprietari di circa 150 garage di svuotarli nel giro di una settimana. Evidentemente non c'è stato coordinamento con Alia e così è nata la maxiduscarica.