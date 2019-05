20.05.2019 h 15:09 commenti

Condomini sostenibili, con Estra l'intervento è "a chilometri zero"

Accordo tra Estra Clima, Ance Toscana Nord e Confartigianato Imprese Prato per attingere da un elenco di operatori locali adeguatamente formati

Estra, Ance Toscana Nord e Confartigianato Imprese Prato hanno siglato un accordo per incentivare e realizzare interventi di efficientamento energetico di immobili condominiali nel territorio del Comune di Prato sfruttando al massimo il cosiddetto Ecobonus.

In sostanza il condominio sosterrà solo il 25% del costo dell'intervento cedendo la detrazione del 75%, a Estra che da parte sua, oltre a realizzare l'analisi dei costi/benefici dell'intervento al condominio interessato, si impegnerà a coinvolgere nell'intervento aziende del territorio presenti nell'elenco fornito da Ance e Confartigianato, adeguatamente formate e in regola. “Si tratta di un’opportunità importante – ha dichiarato Riccardo Matteini, direttore di Estra Clima che ha già diversi cantieri aperti in tutto il territorio nazionale – perché i cittadini possono evitare di sostenere in prima battuta importi considerevoli per ristrutturazioni classiche. Siamo soddisfatti di questa collaborazione sul territorio pratese, perché crediamo che fare squadra sia necessario soprattutto quando si parla di ambiente e di efficienza energetica”.

I vantaggi sono molteplici perchè oltre a migliorare l'efficienza energetica dei palazzi più datati e quindi più inquinanti e a tagliare la bolletta e il costo dell'intervento per il singolo condomino, si aiuta l'economia locale e l'ambiente.

“Siamo stati promotori di questo accordo – ha spiegato Alessandro Cafissi, vicepresidente di ANCE Toscana Nord - perché ci è sembrato importante unire eccellenze locali per offrire l’opportunità di riqualificare il patrimonio immobiliare del nostro territorio in modo semplice, efficace ed economico. Abbiamo provveduto a realizzare un processo di sensibilizzazione e qualificazione delle imprese edili nostre associate per mettere a disposizione dei potenziali interessati ditte strutturate e capaci, in grado di offrire garanzie etiche oltre che tecniche. Ora ci auguriamo che i pratesi valutino positivamente questa opportunità.”

A Prato i condomini potenzialmente interessati sono 6mila, ma quelli che hanno già colto al volo l'occasione aprendo i cantiere sono poco meno di una decina. Gli incentivi scadono il 31 dicembre del 2021 per cui c'è ancora tempo. Fondamentale il ruolo giocato dal Comune per informare cittadini e amministratori di condominio di questa opportunità. La collaborazione siglata oggi, 20 maggio, infatti, rientra nel Piano d’Azione per L’Energia Sostenibile del Comune di Prato per sostenere la riqualificazione energetica delle abitazioni.

Un esempio di risparmio. Un condominio che realizza un cappotto termico dell’edificio otterrà un credito di imposta che va dal 70 al 75%. Se i singoli condomini cedono questo credito alla società che ha realizzato l’intervento a risparmio energetico, sosterranno solo il 30 o il 25% del costo complessivo dell’intervento. In questo modo eviteranno un esborso finanziario immediato (recuperabile in 10 anni), registrerà una diminuzione del costo della bolletta di almeno il 40%, oltre ad avere un miglior comfort in casa e un immobile di maggior valore.

"Si tratta di un accordo virtuoso, un esempio di buone pratiche a tutto vantaggio sia delle imprese che dei cittadini – ha commentato il vicepresidente di Confartigianato Imprese Prato, Stefano Crestini – La nostra associazione ha selezionato le imprese con i requisiti tecnici, economici, professionali, e in regole con le normative in materia di sicurezza e regolarità contributiva, forti di esperienza già maturata nel settore dell’efficientamento dei fabbricati e degli impianti, per eseguire i lavori a regola d’arte a garanzia dei condomini a garanzia dei requisiti tecnici definiti nel paino di efficientamento. Mi piace ricordare che le nostre imprese hanno fatto un percorso di formazione specifica anche nell’ambito dei progetti dagli enti pubblici locali, Green District, sviluppando la massima competenza a realizzare lavori in qualità e quantità”.

Dall’inizio dell’anno Estra Clima ha già effettuato 42 studi di fattibilità con la formula Ecobonus, sono 19 i condomini da riqualificare, 250 gli alloggi coinvolti nella riqualificazione e circa 15.000 i mq di isolamento da installare nei territori di Prato, Ancona, Arezzo e Siena.