Condanne diventate definitive, arrestati due pluripregiudicati pratesi

In manette due uomini di 29 e 47 anni che devono scontare rispettivamente un anno e un anno e tre mesi di reclusione. Entrambi sono stati rinchiusi nel carcere della Dogaia

Due persone sono finite dietro le sbarre perché destinatarie di ordini di carcerazioni emesso in seguito a condanne divenute definitive. Si tratta di due italiani di 29 e 47 anni. Entrambi, in due diverse occasioni, sono stati arrestati dalla polizia nella giornata di ieri, martedì 18 febbraio. Il ventinovenne, domiciliato a Prato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, deve scontare un anno di reclusione per una serie di furti aggravati commessi in città; a suo carico un ordine di arresto emesso dalla procura di Prato.

Il quarantasettenne, senza fissa dimora, anche lui pluripegiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato su ordine della procura di Lucca: deve scontare un anno e tre mesi di reclusione. I due uomini sono stati rinchiusi nel carcere della Dogaia.



Edizioni locali collegate: Prato

