10.12.2019 h 14:10 commenti

Condannato per riciclaggio ma intanto lo Stato deve restituirgli soldi e beni sequestrati dalla finanza

Centomila euro e un appartamento tornano nella disponibilità di uno degli imprenditori finiti nell'inchiesta Money transfer. Condannato a tre anni di reclusione, l'uomo è in attesa del giudizio di secondo grado

Finì in carcere con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio dopo che la sua agenzia di money transfer finì nella maxinchiesta 'cian liu' – denaro in cinese – che nel 2010 portò alla scoperta di migliaia di operazioni che consentivano ogni giorno di inviare in Cina ingenti somme. Condannato a tre anni di reclusione con il rito abbreviato e in attesa del processo di secondo grado, l'imprenditore cinese ha ottenuto la restituzione dei beni che gli erano stati sequestrati: 100mila euro e un appartamento. Canta vittoria l'imputato e con lui canta vittoria il difensore, l'avvocato Giuseppe Nicolosi. Soldi e immobile destinati alla confisca, tornano dunque nella disponibilità del cinese che finì nella rete della procura con altre decine di persone. C'erano i cinesi che mandavano soldi a casa e lo facevano bypassando la legge grazie alla complicità – ricostruirono gli uomini della guardia di finanza – di sportelli money trasfer (gestiti da cinesi e in qualche caso da italiani) che 'spezzettavano' le grosse cifre in operazioni di piccolo taglio. A processo son o arrivati in oltre duecento ma molte posizioni sono andate prescritte.

Il cinese che rientrerà in possesso dei suoi beni gestiva un money transfer in via Cavour. Con lui finì in manette una sua collaboratrice che è stata condannata a due anni di reclusione con il rito abbreviato.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus