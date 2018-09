26.09.2018 h 15:16 commenti

Condannato per omicidio stradale ma la legge non era in vigore quando ci fu l'incidente, processo da rifare

Nei mesi intercorsi tra investimento e decesso della vittima era stata approvata la nuova norma. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto la tesi della difesa e annullato la sentenza del Tribunale di Prato

Alla guida della sua auto investì un pedone che, per le ferite riportate, morì sette mesi dopo. Ma tra quando avvenne l'incidente – gennaio 2016 – e quando si verificò il decesso – agosto – cambiò la legge con l'introduzione del reato di omicidio stradale che prevede pene più severe. L'automobilista, chiamato a rispondere di omicidio stradale, patteggiò un anno di reclusione ma il suo avvocato, Cristina Menichetti, contestò il capo di imputazione invocando l'omicidio colposo aggravato dalla circolazione stradale e dunque una pena più lieve. Oggi le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a stabilire quale legge si deve applicare se tra la condotta e l'evento entra in vigore una norma più sfavorevole per l'imputato, le hanno dato ragione e così il processo è da rifare. Orientamenti giurisprudenziali contrastanti avevano convinto la Cassazione, a cui il legale aveva presentato ricorso, a rimettere la questione alle Sezioni Unite. L'avvocato Menichetti aveva basato la sua istanza sul principio di irretroattività della legge penale e per questo aveva chiesto se si dovesse ritenere corretto che le conseguenze a cui era andato incontro l'automobilista fossero diverse o superiori rispetto a quello prevedibili al momento della condotta. Nella sentenza delle Sezioni Unite si legge che “il principio di irretroattività nella norma penale sfavorevole, si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale: esigenza, questa, con la quale contrasta un successivo mutamento peggiorativo a sorpresa del trattamento penale della fattispecie”. Concetto chiaro, quindi la sentenza del tribunale di Prato è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla procura per rifare tutto dall'inizio.