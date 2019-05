31.05.2019 h 08:17 commenti

Condannato l'ex finanziere che gestiva la frullateria usando come prestanome il cugino

Dopo l'allontanamento dalle Fiamme Gialle arriva anche la condanna penale per il 34enne. Era stata una sua ex dipendente a denunciarlo e far scoprire il doppio lavoro dell'uomo

Assolto, invece, dall’accusa di estorsione nei confronti della dipendente che lo denunciò quando non le fu corrisposto tutto quanto le spettava alla fine del rapporto di lavoro. La donna, nel 2017, raccontò che il finanziere, ora ex, le offrì metà soldi intimandole di non dire niente della sua attività imprenditoriale. Il pubblico ministero Laura Canovai aveva chiesto la condanna a 4 anni.

I difensori, Massimo e Carlotta Taiti, hanno prodotto al giudice l’esito della transazione civilistica tramite la quale la dipendente ha ricevuto tutte le somme che le spettavano e altre accessorie riconosciute dal giudice e anche su questo fattore hanno fondato la loro arringa.

Il falso ideologico è stato contestato per alcune assenze durante il servizio funzionali alla gestione dell’attività (da qui il reato militare di abbandono del posto di lavoro) e per una serie di documenti fatti fabbricare successivamente ad un controllo della Asl nella gelateria frullateria.

Davanti al giudice sono comparsi anche i professionisti che hanno elaborato i documenti e che hanno chiesto e ottenuto la messa alla prova, mentre il cugino prestanome è stato rinviato a giudizio.

