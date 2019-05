20.05.2019 h 14:20 commenti

Condannato in via definitiva a oltre 5 anni di carcere per una serie di rapine, arrestato dalla polizia

Un quarantenne è finito in carcere perché destinatario di un ordine di cattura emesso dalla procura di Prato. Il cumulo di condanne a suo carico è diventato irrevocabile. Diversi degli episodi contestati sono stati commessi in città

Deve scontare 5 anni 2 mesi e 28 giorni di reclusione per una serie di rapine commesse anche a Prato e per questo un transessuale brasiliano di 40 anni è stato arrestato dagli agenti della Sezione catturandi della squadra mobile che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Prato. Il brasiliano è stato rintracciato nella serata di sabato 18 maggio in piazza della Stazione e portato nel carcere di Sollicciano. L'arresto è avvenuto nell'ambito del progetto Wanted 3 del Servizio centrale operativo del Dipartimento di pubblica sicurezza finalizzato alla ricerca di latitanti sul territorio italiano ed estero.



