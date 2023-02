03.02.2023 h 09:48 commenti

Condannato in via definitiva a 20 anni di carcere, potrà fare Appello: "Vivevo in Venezuela, non sapevo niente"

La Cassazione ha accolto il ricorso di un settantunenne che aveva chiesto ai giudici di Appello che gli fosse data la possibilità di fare ricorso contro la valanga di sentenze seppur a termini scaduti. L'uomo, condannato per reati associativi e contro il patrimonio, inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità, fu arrestato nel 2021 a Isla Margarita

Ha saputo dei dieci processi a suo carico e delle altrettante condanne solo quando è stato arrestato dall'Interpol in Venezuela, a termini utili per presentare appello ampiamente scaduti. Così ha detto Roberto Vivaldi, spezzino di 71anni, finito in manette a marzo 2021 ed estradato in Italia a gennaio 2022 per scontare 20 anni e 10 mesi di reclusione, in parte inflitti dal tribunale di Prato, per diversi reati, tra cui bancarotta fraudolenta, ricettazione, riciclaggio, falsità materiale. L'uomo, inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità, ricercato dal 1997, viveva sotto falso nome a Isla Margarita, dove gestiva un negozio di dischi, quando fu rintracciato dalla Squadra mobile di Prato attraverso l'analisi del web (Vivaldi faceva anche commercio on line) e dei profili social. Dopo la cattura, Vivaldi aveva chiesto alla Corte d'Appello di Firenze che gli fosse riconosciuta la possibilità di impugnare le sentenze dal momento che lui, giudicato in contumacia, non ne era mai venuto a conoscenza; richiesta bocciata ma ora accolta dalla Cassazione che, sulla base degli elementi già forniti dall'uomo, ha ordinato ai giudici di secondo grado di valutare nuovamente l'istanza.

Il latitante fu incastrato dalla sua attività di vendita di dischi: la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato autorizzò un accertamento sotto copertura che consentì agli agenti di mettersi in contatto con l'uomo e di farsi spedire, ad un indirizzo fittizio a Roma, alcuni vinili. Mossa azzeccata: sui dischi, infatti, furono trovate le impronte digitali di Vivaldi e così fu smascherata la sua nuova identità.



