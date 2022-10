18.10.2022 h 14:14 commenti

Condannato in Qatar per truffa, arrestato a Prato: 60enne tradito dalla registrazione in hotel

L'uomo, già noto per i suoi numerosi precedenti, è stato rintracciato in un albergo grazie al sistema di 'allert alloggiati'. A novembre scorso era stato condannato a un anno di reclusione dal Paese arabo che aveva spiccato un provvedimento di esecuzione di un ordine di carcerazione internazionale

Da novembre del 2021 era destinatario di un provvedimento di esecuzione di un ordine di carcerazione internazionale emesso dal Qatar in seguito alla condanna a un anno di reclusione per truffa. L'uomo, un sessantenne pregiudicato italiano, residente in Campania, noto per reati contro il patrimonio, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e violazione degli obblighi di assistenza familiare, è stato arrestato intorno alle 1 della notte di martedì 18 ottobre. A far scattare le manette sono stati gli agenti della questura di Prato intervenuti in un hotel nella zona di via Pistoiese. La polizia si è mossa sulla scorta del sistema 'allert alloggiati' che ha segnalato la presenza dell'uomo nella struttura ricettiva. E qui, effettivamente, è stato rintracciato nel corso della notte. Il sessantenne, assistito dall'avvocato Diletta Nerini, comparirà davanti alla Corte di Appello di Firenze per la convalida dell'arresto; l'udienza sarà fissata entro pochi giorni.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus