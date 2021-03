31.03.2021 h 13:20 commenti

Condannato il ladro violento: scoperto a rubare in casa minacciò con una spranga una donna

Pena di sei anni e 8 mesi di reclusione per un 26enne finora incensurato: è accusato di aver messo a segno con un complice una serie di colpi in appena cinque giorni alla fine di febbraio dello scorso anno

Incensurato ma pronto a tutto per mettere insieme qualche soldo, perfino a minacciare con una spranga la proprietaria che, in piena notte, lo aveva scoperto a rubare nella sua casa, a Montemurlo. Una minaccia che trasformò quel furto, il primo di una serie di sette tra consumati e tentati messi a segno in appena 5 giorni alla fine di febbraio dello scorso anno, in una rapina. L'uomo, un albanese di 26 anni, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato. Ad arrestarlo, un anno fa, fu la squadra mobile di Pistoia seguendo le tracce di due auto rubate. Con il ventiseienne finì in manette un connazionale, pluripregiudicato: per lui il processo si aprirà tra qualche settimana. Le accuse sono le stesse: rapina, furto e ricettazione.

Dieci gli episodi contestati per i quali il giudice ha pronunciato la sentenza di condanna, più bassa rispetto alla richiesta di 8 anni avanzata dal pubblico ministero.

Le indagini della polizia riuscirono a individuare nei due albanesi gli utilizzatori delle auto rubate e a dimostrare che quelle stesse auto erano sempre presenti nei pressi delle otto abitazioni prese di mira. Tutte nell'area pratese le abitazioni, scelte un po' a caso, senza una precisa pianificazione. Particolarmente violento fu solo il colpo portato a termine a Montemurlo: per guadagnarsi la fuga, i due malviventi non ci pensarono due volte a usare le maniere forti con la proprietaria, svegliata dai rumori e pronta a dare l'allarme.

L'imputato, difeso dall'avvocato Del Fio del foro di Firenze, dal giorno dell'arresto è sempre rimasto in carcere.



