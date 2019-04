10.04.2019 h 10:59 commenti

Condannato il ladro amante del tonno sott'olio, due colpi in pochi giorni al supermercato Pam

Due anni e 4 mesi al trentenne che lo scorso anno prese di mira il supermercato di via Venezia. Furto e rapina impropria i reati contestati. Il 23 agosto e il 2 settembre tentò di portare via 230 euro di scatolette

Ladro con la fissazione del tonno sott'olio tanto da averne sottratto dagli scaffali del supermercato Pam in via Venezia un quantitativo ingente per un valore di 230 euro. Due colpi messi a segno lo scorso anno a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro: il 23 agosto e il 2 settembre. L'uomo, marocchino di 30 anni, è stato condannato dal tribunale di Prato a 2 anni e 4 mesi di reclusione al termine di due processi per direttissima. Difeso dall'avvocato Eleonora Bonacchi in sostituzione del collega Massimiliano Tesi, il trentenne, richiuso nel carcere della Dogaia, era accusato di furto e di rapina impropria. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a un anno e 11 mesi, ma il giudice Daniela Migliorati ha usato la mano più pesante.

Il primo colpo fu scoperto dal vigilante che fermò il marocchino mentre cercava di uscire dal negozio con lo zaino pieno di scatolette. La risposta furono calci e pugni mentre altri testimoni chiamarono i carabinieri che arrestarono il malvivente che però fu subito rimesso in libertà. Tempo pochi giorni e di nuovo stessa scena nello stesso supermercato e con lo stesso bottino: scatolette di tonno sott'olio insieme a qualche paio di calze.







