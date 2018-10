19.10.2018 h 12:34 commenti

Condannato il fornaio "mano lesta" per aver palpeggiato una sua cliente

Un anno, un mese e 10 giorni di reclusione per il 36enne che era accusato dalla titolare di un negozio di alimentari alla quale consegnava il pane tutte le mattine

E' stato condannato a 1 anno 1 mese e 10 giorni per aver palpeggiato la titolare di un negozio di alimentari alla quale consegnava il pane ogni giorno. Si è chiuso così con una condanna per violenza sessuale il processo ai danni di un pratese di 36 anni, di professione fornaio e difeso dagli avvocati Massimo e Carlotta Taiti. Il Tribunale presieduto dal giudice Silvio De Luca ha creduto quindi al racconto della donna accogliendo le richieste del pm Valentina Cosci, aggiungendo anche 10 giorni. Una pena che tiene conto della forma lieve della violenza e le attenuanti generiche. Assolto per responsabilità civile, invece, il titolare del forno difeso da Stefano Belli. Non è stata riconosciuta alcuna provvisionale per cui l'eventuale risarcimento è rimandato alla causa civile

I fatti risalgono a giugno 2014. La donna (parte civile, difesa dall'avvocato Diego Capano), era titolare di un negozio di alimentari e raccontò ai carabinieri di aver subito le decise avances del fornaio durante la consegna di una fornitura di pane . Una versione in netto contrasto con quanto sostenuto dall'imputato secondo il quale il suo non fu niente di più di un abbraccio consolatorio perché lei si era messa a piangere dopo aver saputo che l'indomani non avrebbe più ricevuto il pane se non si fosse messa in pari con il pagamento delle precedenti forniture.