27.06.2022 h 16:25 commenti

Condannato a più di 5 anni di reclusione il medico che faceva finta di fare i vaccini

La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato celebrato davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Pistoia. Il medico fu arrestato lo scorso 31 dicembre dai carabinieri di Prato e del Nas di Firenze. A mettere in moto le indagini fu la segnalazione di una pratese preoccupata per la salute del figlio, convinto no vax ma titolare di green pass

Cinque anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione: questa la condanna inflitta a Federico Calvani, 67 anni, medico della Montagna pistoiese con studi a Abetone, Cutigliano, Marliana e San Marcello, arrestato dai carabinieri di Prato e del Nas di Firenze lo scorso dicembre con l'accusa di aver finto la vaccinazione antiCovid a decine di pazienti no vax ugualmente interessati però ad ottenere il green pass. La sentenza è stata pronunciata oggi, lunedì 27 giugno, dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Pistoia, competente perché i reati contestati – corruzione, peculato, falso in atto pubblico e truffa – sarebbero stati commessi in almeno uno degli ambulatori che Calvani gestiva nella provincia pistoiese. Il giudice, la cui pronuncia è andata ben oltre i 4 anni chiesti dal pubblico ministero al termine del processo con rito abbreviato, ha disposto anche il pagamento di una provvisionale di 20mila euro a ciascuna delle parti civili costituite: Ordine dei medici di Pistoia, Asl Toscana centro, ministero della Sanità e presidenza del Consiglio dei ministri. L'avvocato del medico, Stefano Panconesi, ha già annunciato ricorso in Appello.

Le indagini dei carabinieri di Prato e dei colleghi del Nas di Firenze si incrociarono per caso: i primi iniziarono il loro lavoro dopo la segnalazione di una pratese, moglie di un uomo finito in rianimazione benché vaccinato (ma solo per finta) e preoccupata per la salute del figlio, anche lui no vax convinto e intanto titolare di green pass, mentre i militari del Nucleo antisofisticazioni stavano già tenendo sotto controllo il medico perché insospettiti dal considerevole volume di vaccini somministrati anche a pazienti non suoi. Il blitz scattò la mattina del 31 dicembre: i carabinieri sequestrarono fiale e documenti attraverso i quali è stato poi possibile risalire ai green pass illegali. Lungo il lavoro degli investigatori che avrebbero rintracciato una sessantina di finti vaccinati.

Calvani è ancora sospeso dal servizio, in attesa della definizione del procedimento disciplinare aperto dalla Asl e che potrebbe concludersi con la radiazione dall'Albo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus