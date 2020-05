28.05.2020 h 12:34 commenti

Condannato a due anni e mezzo per furto, arrestato mentre aspetta il treno per Firenze

I carabinieri hanno rintracciato l'uomo alla Stazione Centrale, dove gli è stato notificato il provvedimento per poi trasferirlo nel carcere della Dogaia

Doveva scontare due anni e mezzo di reclusione in seguito ad una condanna per furto il 29enne di nazionalità marocchina arrestato ieri dai carabinieri che sono riusciti a rintracciarlo e a notificargli il provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Prato. L’uomo è stato arrestato sui binari della Stazione Centrale, da dove stava per partire per raggiungere Firenze. I militari del Nucleo Operativo e del Radiomobile lo hanno individuato grazie ad una serie di accertamenti che andavano avanti da un paio di settimane. “L’esecuzione dei provvedimenti di carcerazione emessi dopo il giudizio penale degli imputati, soprattutto quando condannati in contumacia – sottolineano dal comando provinciale dei carabinieri - assorbe un notevole impegno operativo, soprattutto per la grande difficoltà di rintraccio dei condannati che cercano in ogni modo per far perdere le proprie tracce”. Da ieri l’uomo ha iniziato a scontare la condanna nell’istituto di pena pratese.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus