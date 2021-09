10.09.2021 h 22:02 commenti

Condannato a 5 anni per violenza sessuale, la sentenza arriva a nove anni e mezzo dai fatti

L’episodio risale alla primavera del 2012. Vittima una donna che all’epoca aveva 26 anni. Sul banco degli imputati altre quattro persone accusate di lesioni e minacce, tutte uscite indenni dal processo perché i reati sono caduti in prescrizione

Violentò la coinquilina costringendola ad un rapporto sessuale completo e le procurò lesioni che la fecero finire al pronto soccorso. Ieri, venerdì 10 settembre, a nove anni e mezzo di distanza - era l’aprile del 2012 - l’uomo, pachistano residente a Prato, è stato condannato in primo grado a 5 anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata nel tardo pomeriggio dal tribunale di Prato che ha riconosciuto alla vittima, una donna marocchina di 35 anni costituita parte civile e assistita dall’avvocato Roberta Roviello, una provvisionale di 15mila euro. Altri quattro imputati, anche loro pachistani, accusati di lesioni e minacce nei confronti di due connazionali e cioè il fidanzato e un amico della vittima, sono usciti indenni dal processo perché i reati sono caduti in prescrizione. Un iter giudiziario lunghissimo che ha lasciato per strada alcune delle accuse che furono mosse nei confronti del gruppo pachistano che, dopo la denuncia della donna e le aggressioni ai due uomini, finì in carcere. La vittima aveva trovato ospitalità nella casa degli arrestati che le avevano affittato un posto letto. L’ultimo, pesante approccio da parte di uno divenne una violenza sessuale vera e propria. Diversi gli episodi di aggressione fisica e verbale nei confronti del fidanzato e di un amico della donna che nel frattempo avevano trovato una casa in condivisione. Obiettivo dei pachistani era l’interruzione del fidanzamento e il rientro della marocchina nella loro abitazione.

Edizioni locali collegate: Prato

