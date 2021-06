16.06.2021 h 15:10 commenti

Condannata per sfruttamento della prostituzione evade dai domiciliari, arrestata

La donna ha violato più volte le disposizioni del giudice. Ieri l'ennesimo episodio che ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri di Iolo

I carabinieri di Iolo hanno arrestato una 46enne di origine nigeriana che ha violato gli arresti domiciliari a cui è sottoposta per una condanna della corte d'appello a 9 anni e 4 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione. I militari hanno accertato che più volte la donna non ha rispettato le fasce orarie in cui le era concesso di uscire per esigenze familiari. Ieri, 15 giugno, una nuova violazione che ha fatto scattare le manette.

L'arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Prato che in attesa del processo ha disposto i domiciliari come richiesto dal sostituto procuratore Valentina Cosci.