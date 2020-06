01.06.2020 h 14:25 commenti

Condannata a sei anni e mezzo di reclusione la donna che ha avuto un figlio dal ragazzino

Il Tribunale ha accolto quasi in pieno la richiesta dell'accusa. Un anno e 8 mesi anche per il marito che aveva riconosciuto quel bambino come suo pur sapendo di non essere il padre naturale

Sei anni e mezzo di reclusione per la donna che ha avuto un figlio da un ragazzo all'epoca 14enne. Un anno e 8 mesi per il marito, che era a conoscenza di quanto accaduto. Questa la sentenza pronunciata poco dopo le 14.15 di oggi, lunedì 1 giugno, dal giudice Daniela Migliorati al termine del processo che vedeva imputata la 32enne, che nell'estate del 2018 ha dato alla luce il figlio avuto con lo studente, all'epoca quattordicenne, a cui dava ripetizioni di inglese, e il marito, 33 anni, accusato di aver riconosciuto quel bambino come suo pur sapendo di non essere il padre naturale. Accolta quindi quasi in toto la richiesta dell'accusa: i pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli avevano chiesto 7 anni di reclusione per la donna, chiamata a rispondere di atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore, e due per l'uomo a cui viene contestato il reato di alterazione dello stato civile. Richieste a cui si è allineata la parte civile: i genitori del baby-padre, si sono costituiti e hanno nominato loro avvocato Roberta Roviello che dal primo momento si è fatta carico della vicenda di una famiglia che fino alla fine ha sperato che fosse tutto un bluff. I difensori, gli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, avevano invece chiesto l'assoluzione per i loro assistiti. Segue articolo completo

