21.04.2023 h 13:45 commenti

Concorso polizia municipale, annullata la prova della prima sessione per problemi tecnici

Il test è stato rimandato al 26 aprile. Intanto Consiag Servizi ha aperto una selezione per assumere ausiliari del traffico

Annullata la prima sessione del concorso,che si è tenuta ieri 20 aprile, per la selezione di sei agenti di polizia municipale. L'annuncio è stato pubblicato questa mattina sul sito del Comune al posto dell'elenco degli ammessi alla prova orale. La decisione è stata presa perchè "la Commissione avendo accertato problematiche tecniche relative allo svolgimento della prova scritta della prima sessione tali da impedire la garanzia della regolare effettuazione della medesima nonché una disparità di trattamento con i candidati che hanno partecipato alla prova scritta della seconda sessione, ha ritenuto doveroso procedere all'annullamento della prova scritta della prima sessione”. Nessun problema, invece, per i test della seconda sessione, che invece è stata giudicata regolare. La nuova prova è stata posticipata al 26 aprile alle 15. Sul sito verranno poi pubblicati i nomi dei candidati ammessi all'orale di entrambe le sessioni e il calendario. Alla prova hanno partecipato duecento candidati, circa la metà dovrà ripetere la prova. Un disguido che inevitabilmente fa slittare i tempi di assunzione degli agenti.

Intanto Consiag Servizi ha indetto una selezione per formare una graduatoria di candidati di ausiliare del traffico. Tra i requisiti richiesti: il Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore), patente di guida tipo B, buone conoscenze informatiche e di lingua inglese.