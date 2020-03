24.03.2020 h 15:05 commenti

Concorso per video, poesie, racconti e slogan "positivi", l'iniziativa della Consulta degli studenti

C'è tempo fino al 3 aprile per inviare gli elaborati. Sulla pagina Instagram il regolamento ma anche un programma di gite virtuali. Gli studenti pratesi favorevoli a una maturità con un programma ridotto e una commissione interna

“Resto a casa...e sono contento!!!“, la Consulta provinciale degli studenti lancia un concorso per realizzare un video, un testo, una poesia o uno slogan che possa trasmettere un messaggio positivo, in un momento particolarmente difficile come l'isolamento sociale previsto dalle norme per il contenimento del coronavirus.Da questo pomeriggio, 24 marzo, sulla pagina Istagram cps- Prato è pubblicato il bando che terminerà il 3 aprile. In palio una fotocamera per il miglior video, un tablet per il testo o la poesia e una cuffia per lo slogan.“Rimanere vicini anche se lontani e far sentire la nostra presenza – spiegapresidente della Consulta – è alla base di questo concorso che ha lo scopo di lanciare un messaggio positivo. Promuovendo questo tipo di iniziative continuiamo a restare uniti a condividere emozioni, anche se in modalità diversa rispetto a qualche settimana fa”.Il concorso è stato realizzato con la collaborazione dell'ufficio scolastico provinciale: “Mantenere le relazioni con i ragazzi fa parte dei nostri compiti – spiegareferente provinciale per la Consulta – e in questo momento più che mai. Abbiamo contatti periodici con la consulta anche per monitorare la situazione e rispondere alle tante domande, che non solo gli studenti, ci pongono”.E infatti anche la Consulta degli studenti di Prato ha partecipato alla stesura del documento presentato al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, per condividere i criteri con cui dovrà essere sostenuta la maturità. “Tra le proposte che ci sono state sottoposte – spiega il presidente – abbiamo optato per una commissione interne che interrogherà su un programma limitato rispetto a quello tradizionale. Ora siamo più tranquilli perchè vediamo che si sta delineando un percorso”Intanto anche la didattica a distanza è stata attivata. “Le criticità si stanno risolvendo – continua Pedrizzetti – sono iniziate anche le interrogazioni e i compiti in classe. Riusciamo anche a fare piccoli video in cui esponiamo approfondimenti su un argomento specifico. C'è grande impegno da parte di tutti”.E per favorire la didattica a distanza gli istituti scolastici hanno acquistato compuer da concedere in comodato gratuito agli studenti che ne hanno fatto richiesta. Al Datini sono quindici e sono stati attivati i laboratori online con video di ricette per gli studenti dell'alberghiero, mentre al Marconi è stato deciso di non seguire l'orario delle lezioni secondo il calendario stabilito a settembre, ma di affidare agli insegnati la scansione delle attività, aperto anche uno sportello psicologico online per studenti e genitori.I ragazzi della consulta oltre al concorso, in queste settimane, hanno anche promosso sulla pagina Istagram alcune gite scolastiche virtuali con visita ai musei ma anche le attività, che sempre in modo virtuale si possono fare nelle varie città.