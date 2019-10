05.10.2019 h 14:16 commenti

Concorso per agente di polizia municipale, la Uil organizza la formazione

Dieci incontri per un totale di 25 ore di lezione per conoscere tutte le materie oggetto di esame. Iscrizioni al via



Venticinque ore di lezione per prepararsi al concorso per agente di polizia municipale indetto dal Comune di Prato. L'iniziativa è della Uil Funzione pubblica. Gli interessati possono iscriversi presso la sala riunioni Uil in viale Vittorio Veneto 80 giovedì 10 ottobre dalle 20.30 alle 22.30. Le lezioni, che consistono in dieci incontri, si terranno la sera dalle 20.30 alle 23. I partecipanti riceveranno tutto il materiale normativo delle materie oggetto di esame. Informazioni scrivendo a uilfplprato@gmail.com

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus