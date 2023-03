02.03.2023 h 16:47 commenti

Concorso Municipale: sono 410 gli aspiranti agenti, tra loro una ventina sono italiani di seconda generazione

In prima battuta ne verranno assunti sei e successivamente altri sette, per far fronte al turnover degli scorsi anni. La graduatoria sarà valida 2 anni e servirà anche per far fronte ai pensionamenti del 2023/24



Il 5%, cioè una ventina, hanno origini straniere (il bando richiedeva la cittadinanza italiana: più della metà proviene dall' est Europa, mentre nessuno è cinese di seconda generazione. Tornando ai numeri genarali, sono in prevalenza gli uomini, 240, ad aver fatto la domanda, settanta sono nati nel Comune di Prato.

