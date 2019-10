Sono 414 su 2.492 gli ammessi alla prova scritta del concorso per l'assunzione di 21 amministrativi del Comune di Prato. Gli elenchi sono stati pubblicati sul sito del Comune (QUI TUTTI I NOMI DEGLI AMMESSI E DEI NON AMMESSI). La prova scritta si terrà il 27 novembre alle ore 15 al Dagomari e potranno partecipare anche i 16 candidati esonerati dalla prova preselettiva che si è tenuta lo scorso venerdì 18 ottobre. I partecipanti sono stati 2492, la metà di quelli che si sono iscritti. In 414, dopo aver risposto a 30 domande a risposta chiusa, hanno ottenuto un punteggio congruo per accedere alla fase successiva del concorso.