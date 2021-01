16.01.2021 h 16:44 commenti

Concorso al Comune di Poggio a Caiano, rinviate le prove scritte

Previste per il 19 gennaio per due posti come Funzionario dei servizi amministrativi, sono state spostate a data da destinarsi



Il rinvio segue gli adempimenti riguardo le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19, così come previsto nel Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, che prevede la sospensione delle prove scritte delle procedure concorsuali fino al 14 febbraio 2021.

La nuova data e le modalità di svolgimento delle prove saranno rese note nella sezione





Le prove scritte del bando di concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di “Funzionario dei servizi amministrativi ”categoria D del Comune di Poggio a Caiano, inizialmente previste per martedì 19 gennaio, sono state rinviate a data da destinarsi.Il rinvio segue gli adempimenti riguardo le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19, così come previsto nel Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, che prevede la sospensione delle prove scritte delle procedure concorsuali fino al 14 febbraio 2021.La nuova data e le modalità di svolgimento delle prove saranno rese note nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Provincia di Prato non appena possibile e comunque con un preavviso di almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus