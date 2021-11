09.11.2021 h 17:52 commenti

Concordato Grassi Moreno, tornano all'asta i beni ancora invenduti

Nel programma di liquidazione approvato dai creditori nel 2015 restano un terreno a Poggio a Caiano e un ufficio e un'autorimessa nella zona di Castelnuovo: nessun compratore, durante la scorsa asta, si era fatto avanti. Prezzo base dimezzato

Di nuovo all'asta quello che resta del patrimonio della Grassi Moreno, ditta individuale del fondatore del Gruppo Grassi ammessa dal tribunale di Prato al concordato preventivo nel 2014 e dal 2015 alle prese, attraverso il liquidatore giudiziale, con un programma di liquidazione per pareggiare i conti con i creditori. In questi giorni è stato aperto l'iter per la cessione dei beni rimasti invenduti alla scorsa asta: un terreno agricolo a Poggio a Caiano, un ufficio e un'autorimessa a Castelnuovo. Aste separate per le tre proprietà ma scadenze identiche: 11 gennaio 2022 per presentare le offerte (notaio D'Ambrosi, viale della Repubblica 276, Prato), apertura delle buste il giorno successivo.Il primo lotto è un terreno di 42mila metri quadrati in via Pietraia a Poggio a Caiano; il prezzo base è di 264.600 euro (la volta scorsa 490mila) e sono previste offerte in aumento di minimo 5mila euro.L'altra asta riguarda un immobile a uso ufficio di 131 metri quadrati, in via Roma, a Castelnuovo; prezzo base 124.200 euro (230mila la volta precedente) con offerte in aumento di minimo 3mila euro.Infine, all'asta un'autorimessa di 100 metri quadrati in via del Fossato, a Castelnuovo, attualmente occupata ma con una convalida di sfratto in corso; prezzo base 48.600 euro (precedentemente 90mila) con offerte in aumento di minimo mille euro.Il liquidatore giudiziale incaricato dal tribunale di Prato è il commercialista Stefano Barni, mentre commissari giudiziali sono i professionisti Massimiliano Arrigoni e Paolo Faini.Il concordato preventivo della Grassi Moreno non ha nulla a che vedere con il fallimento della Grassi snc, l'azienda nata nel 2011 per riunire le imprese dell'ex Gruppo Grassi, colosso edile per decenni tra i più importanti e solidi del territorio pratese. La Grassi snc è stata dichiarata fallita nel 2018 dopo un concordato durato sette anni durante i quali gli ex operai hanno chiesto più volte e invano le loro spettanze, circa 650mila euro. Richieste pressanti divenute col tempo proteste plateali tanto da spingere la procura ad aprire un'inchiesta al termine della quale i sostituti Gestri e Boscagli hanno chiesto il processo per i tre fratelli Grassi e per sei professionisti. L'ipotesi di reato è bancarotta fraudolenta ( leggi ). Udienza preliminare il prossimo gennaio.