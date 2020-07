21.07.2020 h 09:40 commenti

Concessione degli spazi verdi per attività sportiva, annullata la commissione

Per la seconda volta cancellata la convocazione della commissione 5, ma l'assessore allo sport Luca Vannucci assicura che entro i primi giorni di agosto sarà pronto il bando per la manifestazione d'interesse

Annullata per la seconda volta la commissione 5 in cui si sarebbe dovuto discutere della proposta della consigliera cinquestelle Silvia La Vita di concedere gratuitamente gli spazi verdi per l'attività sportiva durante l'estate. Una richiesta pensata anche per aiutare i gestori delle palestre che fanno fatica a riprendere le attività con i nuovi protocolli.

La cancellazione è arrivata ieri 20 luglio, poche ore prima della convocazione. “E' la seconda volta che succede e sempre a ridosso dell'inizio della commissione – ha commentato La Vita – abbiamo dato un ultimatum agli uffici che siano pronti entro questa settimana, altrimenti non ha senso discutere del progetto.”

L'idea è piaciuta molto all'assessore allo sport Luca Vannucci che pensa però, di non limitare all'emergenza sanitaria : “Stiamo pensando di realizzare un bando che valga anche per gli anni a venire e quindi con modalità un po' diverse. Sono tanti gli sport a partire dalla danza, ma sicuramente anche il basket, la pallavolo e le attività indoor che, con l'arrivo della bella stagione, hanno bisogno di spazi all'aperto. Gli uffici stanno cercando di individuare i luoghi più idonei dove si possa fare sport in sicurezza, negli orari richiesti dalle associazioni e dai gestori, ma senza interferire con le attività di socializzazione che in estate caratterizzano parchi e giardini. Ringrazio la Commissione 5 per questa proposta”.

In attesa della nuova convocazione, gli uffici lavorano anche alla manifestazione d'interesse da pubblicare in agosto per essere pronti a settembre. “Sono pochi mesi, se la stagione è bella si può pensare di arrivare a metà ottobre – spiega Vannucci – ma sono importanti per mettere a regime un modello che a partire da marzo del prossimo anno sarà esteso a più spazi verdi”.

Edizioni locali collegate: Prato

