Concerto di Natale al Santo Stefano. Ieri la visita del sindaco Biffoni: "Ospedale che è un'eccellenza grazie a chi ci lavora"

Domani il tradizionale appuntamento nella hall con il coro e l'orchestra della scuola Malaparte, a seguire i giocatori dei Cavalieri regaleranno doni ai piccoli pazienti

Giornata speciale, domani lunedì 17 dicembre, per i ricoveratio allì'ospedale Santo Stefano. Si inizia alle 9.30 con il Concerto di Natale nella hall per augurare a tutti i visitatori e pazienti buone feste. Ad esibirsi i ragazzi del Coro e dell'Orchestra della scuola media Malaparte di Prato che coloreranno la giornata con le loro voci e strumenti.

Dopo il concerto, alle 11, una delegazione della squadra Cavalieri Union Rugby consegnerà ai bambini e mamme ricoverati in ostetricia, pediatria e neonatologia un simpatico omaggio con lo slogan "Ami il rugby". Un'ulteriore occasione per sancire la collaborazione tra la squadra e la fondazione Ami, all'insegna dell'impegno sociale a favore dei bambini.

Ieri mattina, sabato 15 dicembre, invece è stato il sindaco Matteo Biffoni, accompagnato dall'assessore Luigi Biancalani e ricevuto dal direttore del presidio Roberto Biagini, a fare una visita tra le corsie per augurare buon Natale e pazienti, familiari e personale.

"Vengo spesso a visitare il Santo Stefano - ha detto Biffoni -, ma oggi è l'occasione per ringraziare tutto il personale medico, paramedico e amministrativo che ogni giorno lavora per la nostra comunità. Le eccellenze della sanità pratese sono merito loro".

Prima tappa il nuovo servizio di guardia medica pediatrica attivo da poco più di due mesi grazie al coinvolgimento di 20 pediatri del territorio, funzionante il fine settimana per dare un servizio alle famiglie e alleggerire gli accessi al pronto soccorso. "Da genitore sono consapevole che a volte ci rivolgiamo al pronto soccorso in modo improprio, ma capisco perfettamente che in alcuni casi quando non è in servizio il proprio pediatra e hai un bambino, magari un neonato, che ha una febbre alta o sta male ti rivolgi all’ospedale. Ecco, questo servizio è ciò che serve per le famiglie e per alleggerire il pronto soccorso – ha dichiarato il sindaco -. Un ringraziamento va ai pediatri della nostra città che hanno aderito a questo progetto”.

Tra gli altri reparti visitati ostetricia, radiologia, centro trasfusionale e il pronto soccorso: "L'ospedale Santo Stefano è un'eccellenza per la professionalità offerta. Adesso è importante fare in fretta per la realizzazione della nuova palazzina così da dare spazi adeguati ai reparti che hanno necessità di implementazione", ha concluso il sindaco.