Concerto della rock band Magnitudo 18, trentatré anni in tre e alle spalle già diverse esibizioni

L'appuntamento rientra nel cartello della Prato Estate 2019. La band è la prima targata KolAm scuola rock. Nel repertorio dei tre giovanissimi pezzi che hanno fatto la storia della musica mondiale come "Smoke on the water" dei Deep Purple

Nell’ambito della rassegna Oltre il giardino promossa da Provincia e Comune di Prato, realizzata dalla Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi e Casotto aTipico, giovedì 27 giugno alle 21.30, è in programma il concerto della rock band Magnitudo18, inserito nel cartellone Prato Estate 2019, progetto dell’assessorato alla Cultura del Comune.

Magnitudo18, la prima rock band targata KolAm Scuola Rock, è un power trio che vede alla batteria Antonio, aka Antoine, alla chitarra elettrica e voce Francesco, aka Francis, basso e voce Gianmarco, aka Jeims. Trentatrè anni in tre. Insieme ormai da tre anni questi piccoli grandi rockers hanno già suonato in palcoscenici di tutto rispetto come l'Estra Forum, Piazza dell'Università a Prato, Capanno Blackout e tanti altri. Da oltre un anno compongono testi e musica e sono cinque i pezzi originali, in italiano e in inglese, del loro repertorio che alternano a cover che vanno da "Rockin' in the free World" dello zio Neil a "Smoke on the Water" dei Deep Purple passando dai Beatles, da Patti Smith e tanti altri. Un mix di potenza, velocità ed aggressività che farà avere, o riavere, fiducia per il futuro della musica italiana.

