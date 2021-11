12.11.2021 h 22:42 commenti

Concerto al Politeama pratese per acquistare vaccini anti Covid per i Paesi poveri

L'appuntamento è per sabato 20 novembre a chiusura della tre giorni di festa per i 75 anni di Unicef.

Il mondo della musica festeggia i 75 anni di Unicef con un concerto benefico che si svolgerà sabato 20 novembre (ore 21) al Politeama pratese, a chiusura della tre giorni di appuntamenti dedicata a questo importante traguardo.Sul palco, ognuno con il proprio genere musicale, si alterneranno: la Corale San Francesco, l’Orchestra d'Archi della Scuola di musica Giuseppe Verdi, il coro dei bambini della 4D della Primaria De André, Sara Ruoti, e il gruppo rock pratese “Fun Cool”.“Pensiamo - afferma il gruppo pratese - che la musica debba essere usata come strumento di aggregazione e integrazione, come linguaggio universale di pace. Per creare un unico popolo fatto di giovani di ogni colore, di ogni latitudine e di ogni religione, uniti insieme dal desiderio di costruire un mondo migliore per tutti, senza distinzioni. Perché, come disse Beethoven, “Dove le parole non arrivano… la musica parla”.L’ingresso al concerto prevede una donazione di 10 euro che andrà a finanziare ildi Unicef, Onu e Oms per rendere disponibili miliardi di dosi di vaccini anti covid per i Paesi ad economia a basso reddito. La donazione può essere fatta (preferibilmente) in maniera anticipata, prenotando i propri ingressi al Comitato provinciale Unicef di Prato (via Luigi Borgioli 42, lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16:30) o alla Si-Po Istituto culturale tedesco di Prato (viale Galileo Galilei 184, dal lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). In alternativa direttamente al teatro la sera dell’evento a partire dalle ore 18.