28.08.2018 h 11:52 commenti

Conad assume venti persone, contratto anche per cinque dipendenti dell'ex supermercato Colzi

Nuovo punto vendita in via Pistoiese al Mazzone, a distanza di un anno cinque degli undici lavoratori dell'ex supermercato Colzi sono stati riassunti negli stessi locali. La nuova proprietà punta anche sui prodotti a Km 0

Cinque degli unici dipendenti del supermercato ex Colzi al Mazzone, che ha chiuso i battenti a giugno 2017, saranno riassunti nel nuovo supermercato Conad che aprirà mercoledì 30 agosto negli stessi locali di via Pistoiese. In totale sono 20 i posti di lavoro che si vanno a sommare a quelli del ristorante self service, sempre di via Pistoiese, che riaprirà a breve.

Una zona commerciale che torna a nuova vita e offrirà servizi non solo agli abitanti di Montemurlo, ma anche a chi lavora nella zona industriale. “La riapertura del supermercato – spiega il sindaco Mauro Lorenzini – è un segnale doppiamente positivo che indica la vitalità del territorio, ma anche nuovi posti di lavoro. Conad non era obbligata a riassumere una parte dei lavoratori dell’ex Colzi, ma lo ha fatto, e questo è un passo importante”.

I locali sono stati completamente ristrutturati e la nuova proprietà ha voluto puntare sia sul rispetto dell’ambiente utilizzando banchi frigo e illuminazione a led, sia sui legami con il territorio stringendo accordi commerciali con le aziende locali. “Nei reparti freschi e freschissimi – spiega Maria Stella Cecchi titolare del punto vendita - è possibile trovare i prodotti orientati ai nuovi modi di consumare, dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti del territorio a km 0. Il legame con il territorio e le sue economie è un valore fondamentale, un ingrediente che rafforza il dialogo con i clienti e le comunità locali”.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus