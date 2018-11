29.11.2018 h 16:58 commenti

Con “Urlando Furiosa” si apre la nuova stagione teatrale in Sala Banti

Domenica alle 21,15 Rita Pelusio apre il programma promosso dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo. Anche quest'anno prosegue la politica dei prezzi contenuti per favorire l'accesso di più persone al teatro

Inizia il conto alla rovescia verso l'inizio della nuova stagione teatrale in Sala Banti a Montemurlo, promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Ad aprire il cartellone, con ironia e un pizzico d'irriverenza, è Rita Pelusione che domenica 2 dicembre alle 21.15 porta in scena “Urlando Furiosa”.

L'attrice, giocando con l'immaginario dell'epica, ci presenta un'eroina all'incontrario, piena di dubbi e perennemente bastonata dalla realtà. Attraverso le sue riflessioni e il racconto delle sue battaglie perse, la Pelusio si interroga sulle contraddizioni del presente e si chiede se abbia ancora senso credere nell'incredibile, sfidare il cinismo e la disillusione per immaginare un futuro migliore.

Anche quest'anno i biglietti sono alla portata di tutti perché, come dice l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero "l'idea è quella di portare il teatro di qualità e i grandi nomi del palcoscenico italiano tra la gente, con una programmazione caratterizzata dall’intreccio di generi e di linguaggi diversi, ma sempre sotto il segno dell'ironia e della leggerezza".

Il biglietto a prezzo intero costa 10 euro, mentre l' abbonamento 55 euro, 45 euro ridotto. La campagna abbonamenti andrà avanti fino al prossimo 13 dicembre: ci si può rivolgere sabato 1 dicembre in orario 10-13 alla biblioteca comunale “Bartolomeo della Fonte” in piazza Don Milani 1 e presso la biglietteria della Sala Banti (piazza della Libertà) domenica 2 dicembre e giovedì 13 dicembre dalle ore 20.00, oppure si può scrivere una email: biglietteriasalabanti@gmail.com o telefonare al numero tel. 392 4759365 dal lunedì al venerdì ore 10-13. Sono previste riduzioni su biglietti e abbonamenti per under 30, over 65, soci Coop, iscritti al sistema bibliotecario, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti). Con la carta Studente della Toscana il biglietto ridotto € 8 per gli studenti universitari.

La programmazione della Sala Banti prosegue giovedì 13 dicembre con i cantastorie Edoardo Nardin e Riccardo Goretti che presentano “Vero su bianco”, due storie narrate attraverso l’uso di linguaggi diversi: Edoardo disegna, Riccardo racconta. Una performance che immerge lo spettatore in mondi artistici distinti con estrema sincerità e naturalezza.