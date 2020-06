02.06.2020 h 11:42 commenti

Con un fucile softair spara pallini contro i passanti, denunciato un 19enne

Momenti di paura ieri sera in pieno centro a Pistoia per un giovane pratese che ha iniziato a fare a tiro segno da una finestra di un bed and breakfast. Sono intervenuti i carabinieri

Armato con un fucile softair, ma fedele riproduzione di uno da guerra, ha iniziato a prendere di mira i passanti e farli segno di colpi, per fortuna a innocui anche se dolorosi pallini. E' successo ieri sera, 1 giugno, intorno alle 21, nella centralissima via Cavour a Pistoia. Protagonista un 19enne di Prato, che aveva preso in affitto una stanza in un bed e breakfast con altri quattro amici, di cui tre minorenni. I passanti, impauriti, hanno subito fermato una pattuglia di carabinieri che stava transitando e i militari hanno immediatamente individuato la finestra dalla quale erano stati esplosi i colpi. Così sono entrati nell'appartamento e hanno trovato i cinque giovani con il pratese che, dopo qualche resistenza, ha consegnato il fucile. Il giovane, che era già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato quindi denunciato per il reato di getto pericoloso di cose. Fortunatamente nessuno dei passanti colpiti dai pallini ha avuto bisogno delle cure sanitarie. Per tutti e cinque i ragazzi trovati nell'appartamento sarà anche valutata la violazione delle normative anti-Covid-19. Il fucile è stato sequestrato.

