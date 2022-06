14.06.2022 h 13:37 commenti

Con un coltello minacciò di morte la coinquilina che lo aveva rifiutato, la procura chiede 6 anni di carcere

Sul banco degli imputati un uomo di 26 anni accusato di tentato omicidio e violenza sessuale. I fatti risalgono a dicembre 2020. L'uomo fu arrestato dai carabinieri dopo aver puntato un coltello alla gola di una giovane che, come lui, abitava in subaffitto in un appartamento in via Valla

Sei anni di carcere per tentato omicidio e violenza sessuale: tanto ha chiesto la procura per il nigeriano di 26 anni arrestato dai carabinieri all'inizio di dicembre 2020 perché, dopo l'ennesimo rifiuto ad avere rapporti sessuali, puntò il coltello alla gola della coinquilina, una camerunense di due anni più giovane. L'imputato, assistito dall'avvocato Antonio Bertei, ha scelto il rito abbreviato. Oggi, martedì 14 giugno, davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato, Leonardo Chesi, c'è stata la requisitoria del pubblico ministero; per l'arringa della difesa e per la sentenza si dovrà aspettare luglio.

Il nigeriano, inquilino in subaffitto in un appartamento in via Valla ufficialmente affittato ad una sua connazionale, aveva più volte tentato un approccio sessuale con la sua coinquilina, anche lei in subaffitto. Avances pesanti, chiare, inequivocabili a cui la donna si era sempre sottratta. Una sera tra i due scoppiò una lite: il nigeriano, secondo la ricostruzione dei carabinieri, prese la donna per i capelli, la strattonò e infine le puntò un coltello alla gola e agli occhi minacciandola di morte.

L'uomo fu arrestato e rinchiuso nel carcere della Dogaia; nel corso del tempo la misura cautelare è stata alleggerita e trasformata in divieto di avvicinamento, provvedimento che l'imputato non ha mai violato.



