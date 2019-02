15.02.2019 h 15:59 commenti

Con “Ubu re, Ubu chi?” alla Sala Banti un classico del teatro per parlare di potere e ingordigia

Appuntamento domani alle 21.15 con un nuovo spettacolo della rassegna di prosa del teatro montemurlese

Domani sabato 16 febbraio alle 21.15 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo) prosegue la stagione di prosa promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. In scena la compagnia KanterStrasse con “Ubu Re, Ubu chi?”, tratto dall’UbuRoi di Alfred Jarry, un testo classico che ha segnato la storia del teatro moderno. Un’opera sempre attuale, per gli argomenti trattati, come il potere, la ricchezza e l’ingordigia,sia per la società dell’Ottocento che per quella contemporanea. Andato in scena per la prima volta nel 1896 facendo subito scalpore, Ubu Re è uno di quei testi che ha rivoluzionato il teatro, un assoluto classico moderno capace di parlarci ancora oggi.

Tra politica, colpi di stato e guerre, un testo sempre attuale che parla di noi e a noi, perché oggi come ieri le regole del gioco sono sempre le stesse: il potere, la ricchezza e l’ingordigia che portano a consumare e consumarsi. Bloccati all’interno di un dipinto del ‘600, in abiti storici accanto ad una natura morta, Madre e Padre Ubu sono le maschere eterne dell’infinita commedia del potere e della sua gestione, sulla quale, tutti noi, ancora ci interroghiamo