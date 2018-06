18.06.2018 h 16:36 commenti

Con Salemme e Panariello visite vip sul set di Pieraccioni che si è spostato al giardino Buonamici

I due attori stamani sono stati avvistati in centro per far visita a Pieraccioni con cui poi hanno pranzato al bar Magnolfi

E.B.

Seconda settimana di riprese a Prato per "Se son rose", il nuovo film di Leonardo Pieraccioni. Dopo il Pin e piazza Ciardi, oggi, 18 giugno, il set si è spostato a palazzo Buonamici e nel suo splendido giardino. L'importante presenza attorno alla sede della Provincia è testimoniata dai tir parcheggiati in Santa Maria in Castello con tutta l'attrezzatura necessaria e dal via vai di persone della produzione con auricolare all'orecchio.Non solo. Il personaggio richiama altri personaggi trasformando il centro in una sorta di "red carpet". E così stamani ha fatto tappa in città anche Vincenzo Salemme, attore e regista napoletano che abita nelle colline fiorentine. La sua sarebbe una semplice visita ad un amico, niente di più. "Oh, poi se mi offre una parte la prendo volentieri", scherza Salemme tra un autografo e un selfie con i fans.In pausa pranzo la platea dei vip si è allargata ulteriormente e al duo Pieraccioni-Salemme si è aggiunto anche Giorgio Panariello. I tre si sono fatti immortalare al bar Magnolfi per un pranzo veloce. Chissà che tra una chiacchiera e qualche battuta non ci sia stato il tempo anche di parlare di lavoro, magari per un progetto che coinvolga anche Prato. E' il caso di dire "Se son rose" fioriranno.