Con lo scooter finisce contro il guard rail, braccio amputato a un 53enne

L'incidente è avvenuto a Pistoia e ha coinvolto un pratese. I medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma non è stato possibile salvare l'arto, gravemente lesionato nell'urto contro la barriera di cemento

Un pratese di 53 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto a Pistoia la notte tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio. I medici sono stati costretti ad amputargli il braccio destro, rimasto lesionato in maniera irrecuperabile nell'urto contro la barriera in new jersey. Inutile il lungo intervento chirturgico cui l'uomo è stato sottoposto al San Jacopo.

L'incidente, come riporta l'edizione di Pistoia di stamani della Nazione, è avvenuto dopo la mezzanotte in direzione Prato nel tratto compreso tra l’ospedale San Jacopo e il casello autostradale. Saranno ora i carabinieri, intervenuti per i rilievi, a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento l'ipotesi è che il 53enne pratese abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo e finendo per sbattere contro il guard rail. Non è escluso, però, che qualche altro mezzo sia stato coinvolto.