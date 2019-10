17.10.2019 h 10:43 commenti

Con lo scooter contro un furgone mentre va a scuola: soccorso in codice rosso un 17enne

L'incidente è successo in viale Montegrappa. Il mezzo si è immesso in strada da un parcheggio e il giovane non è riuscito ad evitarlo

Stava andando a scuola con il suo scooter, quando si è trovato di fronte l'ostacolo imprevisto, un furgone che si è immesso in strada. Lo scooterista, un ragazzo di 17 anni, ha cercato di evitare lo scontro ma non c'è riuscito. E' successo stamani, 17 ottobre, intorno alle 7.50, in viale Montegrappa, all'altezza del parcheggio realizzato davanti alla nuova scuola.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal 118 che lo ha trasferito in codice rosso al Santo Stefano. Qui il 17enne è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali e, dalle prime informazioni, sembra non essere fortunatamente in pericolo di vita. Al volante del furgone c'era una 34enne di nazionalità cinese. Sul posto anche la polizia municipale con la pattuglia dell'Ufficio Sinistri, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.