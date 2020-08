31.07.2020 h 15:42 commenti

Con la scusa dei soldi da cambiare derubano due giovani nella notte: presi

I ladri si muovevano a bordo di uno scooter ma sono stati rintracciati e bloccati dalla polizia

Hanno derubato due giovani usando sempre lo stesso trucco, ma alla fine la loro notte di scorrerie è stata interrotta dalla polizia che li ha bloccati e denunciati per furto aggravato. Si tratta di due italiani, di 25 e 35 anni, entrambi con precedenti di polizia a carico.

Il trucco messo in atto dai due era semplice: avvicinavano la vittima, le chiedevano di scambiare una banconota e poi, con mossa fulminea, le strappavano di mano i soldi per fuggire a bordo di uno scooter. Il primo colpo è stato messo a segno poco dopo l'1 di stanotte, 31 luglio, in un parcheggio lungo viale Leonardo da Vinci, ai danni di un 22enne italiano. Il secondo, poco dopo, in via del Palco alla Castellina. In questo caso la vittima è stata un 18enne albanese.

I poliziotti delle Volanti, acquisite le descrizioni dei malviventi e dello scooter sul quale si muovevano, hanno iniziato una ricerca che si è conclusa in via dei Ciliani dove i due sono stati intercettati e bloccati.